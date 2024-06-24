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В Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто

Известно, что никто из людей в аварии не пострадал

pixabay

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Renault влетел в автомобиль KIA в Казани. Все случилось на проспекте Победы, когда оба автомобиля пытались заехать во двор. Известно, что все автомобилисты отрицали вину. В результате дорожного происшествия, 2 машины оказались сильно повреждены.

При этом, во время столкновения со столба рухнул фонарь и разбил заднее стекло у автомобиля KIA. Известно, что никто из людей в аварии не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что один человек погиб, несколько других находятся в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани. Все случилось в ночь на субботу. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства.

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