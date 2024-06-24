Водитель исчез: Opel перевернулся на улице Болотникова в Казани

Автомобиль Opel перевернулся на ул. Болотникова в Казани.

По предварительным данным, машина ехала по улице Фрунзе по направлению Горьковского шоссе. Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Когда экстренные службы приехали на место происшествия, мужчины уже не было.

На месте аварии у автомобилиста остались документы, телефон, денежные средства и многие другие вещи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что один человек погиб, несколько других находятся в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани. Все случилось в ночь на субботу. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства.