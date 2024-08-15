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В Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь

По информации властей, Басту позвали выйти на с...

Википедия/Gazgolder

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В Челнах начался дождь тогда, когда на Майдане певец Василий Вакуленко или Баста начал петь песню «Неболей». Об этом сообщили в администрации.

По информации властей, Басту позвали выйти на сцену в честь юбиля татарстанской транспортной компании. На концерте были сотрудники предприятия и депутаты, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».

Кроме того, мы говорили, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением. После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.

Также, метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане. Руководитель отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина сообщила ТНВ, что сейчас республика в центре циклона.

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