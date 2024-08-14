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В Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением

Местные жители были удивлены выбором артиста

Alexander/Википедия

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Власти Елабуги будут заниматься согласованием образа певицы Анны Плетневой из группы «Винтаж». Известно, что она выйдет на сцену в День республики. Об этом ProGorodChelny рассказали в администрации.

После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором. Люди рассказали, что певица часто выступает перед поклонниками в открытых нарядах. Татарстанцы писали в соцсетях, что по этой причине они не могут прийти на выступление с детьми.

Кроме того, мы говорили, что в Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи на улице Баумана.

Участники дискуссии: местные жители, представители власти и т.д. поговорили о том, что можно сделать в помещении, чтобы изменения принесли пользу для Вахитовского района и Казани в целом.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай».

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