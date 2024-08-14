В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель»

В Нижнекамске 24 августа 2024 года, пройдет День нефтяника. Известно, что в этот день на сцену выйдет «Моя Мишель». Об этом рассказала певица, пишет «НТР 24».

По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены». Но пока официальных сведений о выступлении женщины на Дне нефтяника еще нет.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением. После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.

Кроме того, мы говорили, что метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане. Руководитель отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина сообщила ТНВ, сейчас республика в центре циклона. В скорые дни в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.