Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

В РТ продолжаются дожди. В скорые дни в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина сообщила ТНВ, сейчас республика в центре циклона.

Синоптики отметили, что летняя погода уже не вернется. Приближается осень. Погода во 2-й половине текущего месяца будет ниже нормы. Об этом рассказал метеоролог Казанского Федерального Университета Тимур Аухадеев.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением. После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.

Кроме того, мы говорили, что в Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи на улице Баумана. Участники дискуссии: местные жители, представители власти и т.д. поговорили о том, что можно сделать в помещении, чтобы изменения принесли пользу для Вахитовского района и Казани в целом.