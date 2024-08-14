Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана

Мэр Нижнекамска сообщил, что 3 города и 1 район следует объединить: Челны, Елабугу и Нижнекамск и Тукаевский район. После этого появится населенный пункт, в котором будут проживать 1,2 млн человек. Муллин назвал такой проект - «Белый город на Каме».

Помимо этого, Рамиль предложил властям соединить Набережные Челны и Нижнекамск скоростной ж/д, по которой станут ходить электропоезда.

Ранее мы писали о том, что в Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи на улице Баумана. Участники дискуссии: местные жители, представители власти и т.д. поговорили о том, что можно сделать в помещении, чтобы изменения принесли пользу для Вахитовского района и Казани в целом.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай». Сейчас специалисты там организовывают детские площадки