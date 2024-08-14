В Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи Баумана

В Казани специалисты обсуждают будущее подземной галереи на Баумана. Участники дискуссии: местные жители, представители власти и т.д. поговорили о том, что можно сделать в помещении, чтобы изменения принесли пользу для Вахитовского района и Казани в целом.

Одна из инициатив — организация ночного клуба, квеста о национальной истории, фуд-холла, выставок, музеев и торговых точек, пишет "Реальное время".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай».

Сейчас специалисты там организовывают детские площадки, а также занимаются озеленением и благоустройством территории. Напомним, это общественное пространство находится на берегу реки Казанки.

Кроме того, мы говорили, что на Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань». В планах закончить работы в августе. Об этом рассказали в ТГ Комитета внешнего благоустройства.