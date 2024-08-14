В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

В РТ появится самый большой парк «Елмай». Он откроет свои в День Республики 30 августа 2024 года.

Сейчас специалисты там организовывают детские площадки, а также занимаются озеленением и благоустройством территории.

Напомним, это общественное пространство находится на берегу реки Казанки. В связи с этим, тематика выбрана водная. Помимо этого «Елмай» будет одним местом, где появится морская галька, различные водные игры и арт-объекты в морском стиле.

Ранее мы писали о том, что на Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань». В планах закончить работы в августе. Об этом рассказали в ТГ Комитета внешнего благоустройства.

Кроме того, мы говорили, что в Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик.