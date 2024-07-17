Прокурором Менделеевского района Татарстана может стать женщина

Во главе прокуратуры Менделеевского района может встать Алсу Салахутдинова, которая является старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи РТ. По информации Chelny-biz.ru, сейчас над ее кандидатуой думают специалисты.

Известно, что женщина уроженка Елабуги. Ранее она трудилась зампрокурора Елабуги.

Ранее мы писали о том, что с 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК. Он рассказал, что некоторые сервисы уже существуют. К примеру, у пользователей появилась возможность оплатить штраф. Сейчас планируется разработать новую программу.

Кроме того, мы говорили, что в РТ на 2025 год прожиточный минимум планируют увеличить на 14,7%.

На 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей. Об этом стало известно из портала государственных закупок. Заказчик - Министерство образования и науки Татарстана.