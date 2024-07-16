На 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей

Для 1117 школ в 35 районах РТ власти планируют закупить национальные флаги и гербы. На эту покупку из бюджета региона будет выделено больше 80,7 млн рублей. Об этом стало известно из портала государственных закупок. Заказчик - Министерство образования и науки Татарстана.

Государственные символы получат 135 учебных учреждений Казани, 14 школ в Альметьевске, 58 в Челнах, 35 в Нижнекамске и во многих других районах.

Приблизительно планируется закупить 1 117 флагов Татарстана, 11 170 настольных флагштоков с одним флагом региона, а также 1 117 протокольных флагов и такое же количество гербов.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске лесополоса от «Солнечной поляны» до Красного Ключа получила имя. Депутат ГД РФ от РТ Айдар Метшин поблагодарил различные профучреждения города, УК «ПЖКХ-17», лесхоз, исполнительный комитет и многих других, кто помогал приводить лес в порядок.