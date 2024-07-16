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В РТ на 2025 год МРОТ планируют увеличить на 14,7%

Такая сумма была рассчитана от медианного дохода за минувший год

pixabay.com

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В регионе на 2025 год прожиточный минимум могут поднять на 14,7%. Такое постановление в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

МРОТ для трудоспособного населения будет в размере 16,5 тыс. рублей, прожиточный минимум несовершеннолетних - 14,7 тыс. рублей, а пенсионеров - 12,9 тыс. рублей. Такая сумма была рассчитана от медианного дохода за минувший год.

В целом по стране прожиточного минимума будет составлять 17,8 тыс. рублей на одного человека, для трудоспособных людей - 19 ,4 тыс. рублей, для детей - 17,3 тыс. рублей и пенсионеров - 15,3 тыс.

Ранее мы писали о том, что на 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей. Об этом стало известно из портала государственных закупок. Заказчик - Министерство образования и науки Татарстана.

Государственные символы получат 135 учебных учреждений Казани, 14 школ в Альметьевске и т.д.

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