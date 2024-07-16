С 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК

С 2024 года для татарстанцев будут доступны новые сервисы в ВК. Об этом «Татар-информу» сообщил первый замминистра цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

Он рассказал, что некоторые сервисы уже существуют. К примеру, у пользователей появилась возможность оплатить штраф. Сейчас планируется разработать программу по записи на прием к врачу и в детсад. Сервисы появятся уже в августе текущего года.

В 2024 году также можно будет по-новому подавать показания счетчиков и получать уведомления.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан на 2025 год МРОТ планируют увеличить на 14,7%. В целом по стране прожиточный минимум будет составлять 17,8 тыс. рублей на одного человека.

Кроме того, мы говорили, что на 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей. Об этом стало известно из портала государственных закупок.