Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ

Были взяты 683 пробы еды

pixabay

Подписаться в Telegram

Специалисты зафиксировали нарушение санитарного законодательства в 793 учреждениях для детей.

Ответственных лиц просят устранить все недочеты. Инспекторы проверили работу 50 поставщиков еды и 19 операторов питания в детских заведениях. Были взяты 683 пробы еды. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Всего за июня и июль в 1183 лагерях Татарстана посетили 57 023 ребенка. У 532 из них были с ОВЗ. Н

Ранее мы писали о том, что в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги. Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их. В регионе от рук мошенницы пострадали около 20 клиентов. Обманутые обратились за помощью к правоохранителям.

Кроме того, мы говорили, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барс" лежит в реанимации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги

Интересное в Казани

7 часов назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

сетка на вентиляцию от тараканов всё о сетке где можно купить

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

Интересное в Казани

3 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

сделать паспорт безопасности объекта стоимость в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Новости Казани

день назад

Сын знаменитого экс-хоккеиста казанского "Ак Барса" в реанимации

Новости Казани

9 часов назад

ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет

Новости Татарстана

день назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО

Новости Казани

8 часов назад

В Казани Hyundai на скорости сбил 40-летнего велокурьера
Новости Татарстана
38 минут назад

Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ

Были взяты 683 пробы еды

Новости Казани

3 часа назад

Казань на 2 месте направлений для путешествий книголюбов

Интересное в Казани

20 часов назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

Новости Татарстана

3 часа назад

Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными в РТ

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ к 2030 году планируют построить грузовой речной порт
В Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушил...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушилась стена

Новости Татарстана

4 часа назад

Ирина Волынец высказалась о трагедии в Лениногорском районе

Новости Татарстана

5 часов назад

Мужчину, выжившего после авиакатастрофы в РТ, переводят в Москву

Новости Казани

6 часов назад

9 августа пройдет премьер-лига между казанским «Рубином» и «Ростовом»
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИК...
Новости Казани
9 часов назад

РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казани с 22 по 24 октября