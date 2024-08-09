Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ

Специалисты зафиксировали нарушение санитарного законодательства в 793 учреждениях для детей.

Ответственных лиц просят устранить все недочеты. Инспекторы проверили работу 50 поставщиков еды и 19 операторов питания в детских заведениях. Были взяты 683 пробы еды. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Всего за июня и июль в 1183 лагерях Татарстана посетили 57 023 ребенка. У 532 из них были с ОВЗ. Н

Ранее мы писали о том, что в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги. Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их. В регионе от рук мошенницы пострадали около 20 клиентов. Обманутые обратились за помощью к правоохранителям.

Кроме того, мы говорили, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барс" лежит в реанимации.