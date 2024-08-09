В Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги

Жители Казани недовольны туристическим агентом, который не отдает им деньги обратно, пишет Shot.

Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их. Туристы отправляли деньги специалисту, вот только деньги она не отдала операторам. О том, что путевка не оплачена, татарстанцы узнавали примерно за ночь до отправления.

В регионе от рук мошенницы пострадали около 20 клиентов. После просьбы о возврате денег турагент переходила на угрозы.

Обманутые обратились за помощью к правоохранителям.

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