Сын знаменитого экс-хоккеиста казанского "Ак Барса" в реанимации

Сын бывшего хоккеиста казанского ХК "Ак Барса" Андрея Мухачёва оказался в реанимации. По данным Mash, 18-летний молодой человек попал в ДТП на квадроцикле.

Всё произошло 6 августа 2024 года, в Московской области. Артем не справился с управлением и перевернулся. С многочисленными травмами и переломами доставили в медучреждение.

Известно, что Мухачев играл за команду "Белые Медведи" (Москва).

Ранее мы писали о том, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.

Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой.

В 2024 число ДТП с такими видами транспорта выросло.

Кроме того, мы говорили, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям.