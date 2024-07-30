«Аэрофлот» принял решение по Ту-214

Воздушные суда Ту-214 для «Аэрофлота» ушли из планов изготовления. Местный завод уже не рассчитывает на эту организацию, пишет «БИЗНЕС Online». В следующем году планируется обзавестись 4 самолетами.

По информации портала, авиационный завод поменял свои планы и в том, когда именно придет Ту-214. Так, в следующем году хотят передать 4 самолетов.

Известно, что компания «ЮВТ Аэро» уже в 2025 году получит 3-й и 4-й самолеты, хотя не так давно шансы получить воздушные суда были почти нулевые.

Ранее мы писали о том, что в Казани суд запретил проводить воздушные экскурсии с аэродрома «Вишневка». Судебные приставы рассказали, что по итогам проверки выяснилось, что у татарстанца просто нет сертификата на работу.

Кроме того, мы говорили, что пассажиры поезда рассказали, как 29 июля волгоградцы им помогали выбраться. В момент ДТП было резкое торможение состава, некоторые пассажиры упали.