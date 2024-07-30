Пассажиры поезда рассказали, как 29 июля волгоградцы им помогали выбраться

Елена из Казани, которая ехала в том самом поезде, рассказала изданию РИА Новости, что сразу после дорожного происшествия жители области начали помогать людям выбраться из вагонов.

Елена вместе со своей сестрой и внуками отправилась отдыхать на поезде в Адлер, а после планировала поехать в Абхазию.

В момент ДТП было резкое торможение состава, некоторые пассажиры упали. Люди начали помогать друг другу, а после на место пришли местные жители. Когда дверь получилось открыть, одни ее держали, другие подсаживали людей, а третьи аккуратно вытаскивали туристов.

Как рассказала сестра жительницы Казани, их положили в пункте временного размещения в гостинице, а также доли еду и воду.

Ранее мы писали о том, что 2 человека, предварительно, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер в Волгоградской области.