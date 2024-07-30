В Казани запретили экскурсии с аэродрома «Вишневка» из-за отсутствия разрешения

В Казани суд ограничил экскурсии на воздушных судах с аэродрома «Вишневка». Выяснилось, что их организатора не имелось разрешения на осуществление полетов. Об этом сообщили в ГУФССП по Татарстану.

Воздушные экскурсии проводил мужчина из Бугульмы.

Судебные приставы рассказали, что по итогам проверки выяснилось, что у татарстанца просто нет сертификата на работу. Теперь мужчине нельзя проводить экскурсии до тех пор, пока он не получит нужные документы. В настоящее время специалисты проверяют аэродром.

Ранее мы писали о том, что пассажиры поезда рассказали, как 29 июля волгоградцы им помогали выбраться. В момент ДТП было резкое торможение состава, некоторые пассажиры упали.

Кроме того, мы говорили, что 2 человека, предварительно, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер в Волгоградской области.