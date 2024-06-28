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В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра

Все случилось на ул. Деринга в Казани

МВД

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В ходе работ в казанском коттеджном посёлке был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Фотографии находки появились в телеграм-канале Mash Iptash.

Все случилось на ул. Деринга в Казани, когда специалисты копали фундамент для дома. На место оперативно прибыли правоохранители, которые забрали с собой целый снаряд.

Оказалось, что это была мина 120 калибра. К счастью, она была неопасной.

Ранее мы писали о том, что в Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда. Все случилось еще в сентябре прошлого года. Нетрезвый боец играл с детьми около подъезда и предложил одному выдернуть чеку из устройства.

Кроме того, в Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей. Сперва незнакомец бродил по двору, стрелял, садился в свой автомобиль, а после замечаний от других людей, затаился в квартире.

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