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В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Все случилось еще в сентябре прошлого года

Екатерина Елисеева

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Суд Казани вынес приговор участнику специальной военной операции, который взорвал имитационную гранату возле подъезда перед детьми. Фигурант получил 3 года условного срока с 2 годами испытательного срока.

Все случилось еще в сентябре прошлого года. Нетрезвый боец играл с детьми около подъезда и предложил одному выдернуть чеку из устройства. После отказала военный сделал все сам. Мужчина сообщил людям вокруг, что граната в его руках имитационная.

Свою вину участник спецоперации не признал и сообщил, что просто хотел проверить предмет. Боец прошел судэкспертизу, в которой выяснилось, что у него есть признаки психических и поведенческих расстройств.

Ранее мы писали о том, что казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма. Компания сервиса доставки отправила потерпевшему письмо.

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