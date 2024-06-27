В Казани ночью мужчина устроив стрельбу и перепугал людей

Сперва незнакомец бродил по двору, стрелял, садился в свой автомобиль, а после замечаний от других людей, затаился в квартире. К счастью, хулигана через некоторое время задержали. Во дворе правоохранители обнаружили большое количество гильз и патронов.

Свидетели сообщили, что мужчина был в нетрезвом состоянии, едва стоял на ногах. Он так и не смог объяснить, для чего он устроил стрельбу и напугал людей.

Ранее мы писали о том, что в Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге. Жуткая авария случилась ночью 26 июня 2024 года, во дворе дома на улице Татарстан, 51 в Казани.

Обстоятельства смерти женщины и степень вины автомобилиста еще только предстоит установить специалистам.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет.