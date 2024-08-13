В казанском зоопарке родился Ярослав

В зоопарке Казани на свет появился олененок пятнистой породы - Ярослав.

Девочка родился 22 июня 2024 года, и за 1,5 месяца вырос и уже окреп.

Животных с этим ярким окрасом в РФ не больше 8 тысяч особей.

Ранее мы писали о том, что татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание. У Александра Темникова с сожительницей 4 детей. Больше всего получала старшая дочь — будущая ученица 2 класса Алиса. Мужчина в нетрезвом состоянии бил ее почти за все.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал в интернете 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик.

Также, в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами