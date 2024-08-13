В Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами

В Казани есть случаи отравления грибами, 4 человек уже в медучреждении. Потерпевшие перепутали грибы.

Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка — хватит и одного прикосновения или просто нахождения около нее съедобного гриба, чтобы все остальные грибы стали опасными. Эксперты предупреждают, что сейчас, когда сезон сбора уже идет полным ходом, нужно быть особенно осторожными.

Помимо этого, на местных рынках следует внимательно выбирать и консервированные грибы, чтобы не нарваться на ядовитые виды, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в казанском общежитии рухнул кусок потолка. Все случилось 3 августа 2024 года. В настоящее время крыша в открытом состоянии, по информации Mash Iptash. По этой причине после дождя тонут 4 и 5 этажи. Стены покрываются плесенью. Как сообщили местные жители, мэрия их игнорирует.