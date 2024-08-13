Татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание

Татарстанец часто избивал свою падчерицу и за это получил 1 год условно.

У Александра Темникова с сожительницей 4 детей. Больше всего получала старшая дочь — будущая ученица 2 класса Алиса. Мужчина в нетрезвом состоянии бил ее почти за все.

Когда все узнали о побоях, Александр признался, что иногда он действительно бил ее по попе и кричал на нее, вот только потом от своих слов отказался вовсе. Девочка же неожиданно сообщила, что всё это надумала. Известно, что суд ей не поверил. Теперь агрессор приговорен к году условно, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик.