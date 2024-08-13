В Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+

31-летний местный житель написал 9-летнему ребенку в социальной сети с просьбой снять с ней неприличное видео. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик Кроме того, татарстанец писал и подругам жертвы, однако они внесли его в черный список.

На допросе он заявил, что планировал записать видео с несовершеннолетней для себя.

Известно, что переписку увидела мать школьницы. Фигурант был признан виновным по 2 статьям, он получил 7,6 лет лишения свободы, пишет chelny-biz.

Ранее мы писали о том, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка. Помимо этого, на местных рынках следует внимательно выбирать и консервированные грибы.