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В казанской больнице с симптомами ботулизма оказались 15 человек

Потерпевшие лежат в инфекционном отделении больницы

Катя Царева

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В Казани в больницу попал 15 человек с подозрением на опасное заболевание - ботулизм. Не так давно стало известно, что от салатов ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К» пострадали 14 местных жителей. Кроме того, люди пострадали от отравления в Москве и Нижегородской области.

Количество госпитализированных с подозрением на ботулизм в столице Татарстана возросло до 15. Об этом сообщили в ИА «Татар-информ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РТ.

Потерпевшие лежат в инфекционном отделении больницы, всем им оказывают медицинскую помощь. 8 человек оказались в реанимации, двое из них лежат на искусственной вентиляции легких.

Казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления опасного "Салата Лобио".

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о массовом отравлении салатом с фасолью.

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