В России люди массово отравились салатом: 14 казанцев находятся в больнице

В России порядка 150 человек попали в больницы с симптомами ботулизма. Среди пострадавших есть и 14 жителей Казани. Все они отравились салатом «Лобио». Несколько заболевших находятся в реанимации и на ИВЛ. Редакция PROKAZAN расскажет все детали тяжелейшего отравления.

Фасоль убивает

В Казани, в Нижнем Новгороде и в Москве резко зафиксировали вспышки ботулизма. Все пострадавшие без исключения ели «Салат Лобио» от московского производителя «Локалкитчен», более известного как «Кухня на районе».

По информации Роспотребнадзора, смертельная инфекция была в фасоли.

На момент публикации материала, в РКИБ находится 14 человек. Из них восемь в тяжелом состоянии, две женщины находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Москве госпитализировано 120 человек и 14 в Нижнем Новгороде.

«Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей. Все они проходят терапию и им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал корреспонденту PROKAZAN пресс-секретарь министерства здравоохранения РТ Азат Яхъяев.

Автор фото: zdorovieinform.ru

Также сообщается, что всего в Татарстане салат купили 116 человек и изъяли с продажи 136 единиц. Всем, кто приобретал пробукт позвонили и порекомендовали обратиться в больнцу, если будет хотя бы малейшее недомогание.

Возбуждено уголовное дело

Из-за серий отравлений Следственный комитет России сформировал специальную группу для расследования. Татарстанское управление ведомства возбудило уголовное дело. Речь идёт о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата «Лобио», в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Ещё временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — сообщают официальные представители «Кухни на районе».

СКР задержал гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководитель отдела качества по фамилии Машкова, а также генеральный директор фирмы «Савон-К» Анатолий Шин. На фоне отравлений компания остановила деятельность во всех городах, где они были.

Что такое ботулизм и чем он опасен

Ботулизм — это болезнь, которая может привести к смерти. Как рассказывает главный внештатный инфекционист минздрава Татарстана Халит Хаертынов, человек заражается ботулизмом при употреблении в пищу продуктов, которые содержат ботулотоксины, например грибов, вяленой рыбы, овощных консервированных заготовок. За два года на территории Татарстана было выявлено только 16 случаев болезни.

Проявляется болезнь поражением нервной системы. У больного возникает туман перед глазами, двоение предметов, головные боли, паралич, человеку становится тяжело говорить. Самое опасное — нарушение дыхания.

Автор фото: blotos.ru

Эта болезнь не заразная. Страдает только человек, который употребил в пищу продукт, где содержался сам вирус Clostridium botulinum.

В Управлении Роспотребнадзора Татарстана напомнили о профилактике ботулизма. В ведомстве посоветовали не употреблять открытые консервы в точках общественного питания, не употреблять консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри. А также промывать грибы и овощи перед употреблением. Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях.

