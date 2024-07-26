В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной

Руководитель Астрономической обсерватории имени Энгельгардта КФУ и профессор Юрий Нефедьев сообщил о звездопаде и о приближающихся планетах.

Уже 30 июля 2024 года, к Луне приблизится Марс, а ночь с 31 июля на 1 августа, около спутника Земли появится Юпитер. Увидеть их будет без специального оборудования.

В настоящее время наблюдается 2 крупных потока метеоритов – Персеиды и Южные Дельта-Аквариды. Пик сильного «звездопада» можно будет увидеть 12 августа. Об этом рассказал директор обсерватории университета.

Ранее мы писали о том, что искусственный интеллект в Татарстане будет пугать курильщиков. Через некоторое время технологией начнут пользоваться в Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде и т.д..

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