Искусственный интеллект в Татарстане будет пугать курильщиков

В РТ была разработана и запущена видеоаналитика участков с искусственным интеллектом (далее ИИ), чтобы фиксировать нарушителей.

Устройство должно будет находить курильщиков и по громкоговорителям сообщать о нарушении, пишет ТАСС.

У ИИ есть машинное зрение, которое замечает сигарету у посетителя и обращается к нему.

Через некоторое время технологией начнут пользоваться в Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде и т.д.. Глава Министерства цифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что использование искусственного интеллекта дает возможности для безопасности. Соглашение было заключено этим летом.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков.