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22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Алина Загитова

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Российская фигуристка Алина Загитова уже готовится выйти на лед в Казани в новом образе. В настоящее время спортсменка работает продюсером своего шоу. Напомним, 29 и 31 августа 2024 года, в городе состоится её постановка под названием «Хранители времени».

Загитова рассказала, что она будет исполнителем на собственным шоу, которое будет готово как раз ко Дню Республики Татарстан. Фигуристка планирует смешать мусульманский стиль с Fashion.

Напомним, 22-летняя Алина Загитова - самая юная фигуристка, которая смогла одержать победу на всех главных стартах на взрослом уровне, а также взять титулы в юниорском катании. Отметим, что девушка не участвует в официальных соревнованиях еще с декабря 2019 года.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини.

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