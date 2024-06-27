В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге

Жуткая авария случилась ночью 26 июня 2024 года, во дворе дома на улице Татарстан, 51 в Казани.

Уточняется, что легковой автомобиль Skoda переехал женщину, которая лежала на проезжей части. Медики, которые прибыли на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в медучреждение. К несчастью, она умерла.

Обстоятельства смерти женщины и степень вины автомобилиста еще только предстоит установить специалистам. В настоящее время детали дорожного происшествия выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее во время работ. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Аделя Гайнутдинова.

Кроме того, мы писали, что кладбище «Курган» рассчитано на 147 тысяч мест, то есть на 30 лет. Всего в Казани 36 кладбищ, большая часть из них общественные.