В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет

На проезжей части в Нижнекамске Татарстана легковушка перевернулась и оказалась в кювете. Об этом рассказали свидетели дорожного происшествия.

Очевидцы рассказали, что все случилось на ул. Индустриальной, в районе НКЦ. Там перевернулась легковая машина. На фотографии можно увидеть тёмный автомобиль в кустах. На место аварии прибыла карета скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге.

Жуткая авария случилась ночью 26 июня 2024 года, во дворе дома на улице Татарстан, 51 в Казани.

Обстоятельства смерти женщины и степень вины автомобилиста еще только предстоит установить специалистам.