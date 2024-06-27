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В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет

Очевидцы рассказали, что все случилось на ул. Индустриальной

Дорожный контроль Нижнекамск

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На проезжей части в Нижнекамске Татарстана легковушка перевернулась и оказалась в кювете. Об этом рассказали свидетели дорожного происшествия.

Очевидцы рассказали, что все случилось на ул. Индустриальной, в районе НКЦ. Там перевернулась легковая машина. На фотографии можно увидеть тёмный автомобиль в кустах. На место аварии прибыла карета скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге.

Жуткая авария случилась ночью 26 июня 2024 года, во дворе дома на улице Татарстан, 51 в Казани.
Обстоятельства смерти женщины и степень вины автомобилиста еще только предстоит установить специалистам.

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