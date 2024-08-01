Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Специалисты рекомендуют местным жителям и гостя...

«Метроэлектротранс»

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На Третьей транспортной дамбе в региональной столице легковушка вышла из строя прямо на рельсах, которые предназначены для движения трамваев. По этой причине, движение общественного электротранспорта по 4 маршрутам на время было приостановлено в обоих направлениях. Говорится о трамваях №5, 5а, 6, 7. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».

Специалисты рекомендуют местным жителям и гостям города Казани заранее планировать свой путь.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист умер на работе: в автомобиле были пассажиры. Таксист внезапно почувствовал себя плохо во время работы. Он все же успел остановить машину и потерял сознание.

Кроме того, мы говорили, что в дорожном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 км дороги. Об этом рассказали в ГАИ.

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