В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»

В дорожном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 км дороги, где уставший водитель Nissan 1960 г. р., выехал на встречку и влетел в КамАЗ. Об этом рассказали в ГАИ.

Как итог, водитель и 2 пассажира автомобиля Nissan 1959 и 1982 г. р. умерли на месте аварии. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном. Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки. Внезапно вагон перевернулся. С полок стали падать вещи, люди начали паниковать.

Кроме того, мы говорили, что на улице Приволжской в Казани водитель автомобиля Mazda неожиданно потерял контроль и оказался на встречке, где едва не столкнулся с Daewoo Matiz и влетел в отбойник.