В Казани таксист умер на работе: в авто были пассажиры

Таксист внезапно почувствовал себя плохо во время работы. Он все же успел остановить машину и потерял сознание. К несчастью, фельдшеры констатировали смерть в скорой медицинской помощи.

Известно, что перед смертью он вез в автомобиле 2 пассажиров. Они сразу увидели, что мужчине стало нехорошо и позвонили в скорую. Свидетели, которые остановились, чтобы предложить помощь, помогали медикам переносить потерпевшего в машину.

В настоящее время судебные медицинские эксперты устанавливают причину гибели таксиста, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в дорожном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 км дороги.

Кроме того, мы говорили, что девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном. Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки.