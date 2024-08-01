В Казани таксист умер на работе: в авто были пассажиры
Екатерина Елисеева
Таксист внезапно почувствовал себя плохо во время работы. Он все же успел остановить машину и потерял сознание. К несчастью, фельдшеры констатировали смерть в скорой медицинской помощи.
Известно, что перед смертью он вез в автомобиле 2 пассажиров. Они сразу увидели, что мужчине стало нехорошо и позвонили в скорую. Свидетели, которые остановились, чтобы предложить помощь, помогали медикам переносить потерпевшего в машину.
В настоящее время судебные медицинские эксперты устанавливают причину гибели таксиста, пишет Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что в дорожном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 км дороги.
Кроме того, мы говорили, что девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном. Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки.
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