ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет

РТ «Бахетле» в Казани было выкуплено в кредит «Кейт-Про».

Договор по ипотеке был подписан с «МСП Банк» на 10 лет, пишет «Бизнес Онлайн».

Напомним, торговый центр на Оренбургском тракте работает с 2008 года. Его площадь - более 17,6 тыс. кв. метров.

По информации «СПАРК-Интерфакс», компания «Кейт-Про» производит выпечку. Выручка организации по результатам минувшего года - больше 485,3 млн рублей.

Ранее мы писали о то, что в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги. Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их.

Кроме того, мы говорили, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барс" лежит в реанимации. Всё произошло 6 августа 2024 года, в Московской области.