Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

1 апреля на нашем сайте вышло несколько новостей, которые были придуманы редакцией в честь праздника.

Так как 1 апреля закончилось, а некоторые шутки до сих пор вызывают реакцию наших читателей, мы решили акцентировать внимание на том, что несколько наших новостей были просто шутками.

Медицинский мегавуз на самом деле не открывают в Татарстане, а для иллюстрации нами была использована фотография здания на Декабристов, 2, где находится агентство «Татмедиа».

Памятник идеальному селфи — также новость-розыгрыш. Но не забывайте, что в Казанском кремле есть много интересных локаций и без памятника идеальному селфи. Например, памятник Мусе Джалилю, зодчим Казанского кремля и т.д.

В Набережных Челнах на самом деле не собираются запрещать такси с водителями, а технологию такого такси тестируют на улицах Москвы и Иннополисе.

Также очевидной шуткой является и публикация про запрет длинных пробок в часы-пик.