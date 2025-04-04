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Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

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1 апреля на нашем сайте вышло несколько новостей, которые были придуманы редакцией в честь праздника.

Так как 1 апреля закончилось, а некоторые шутки до сих пор вызывают реакцию наших читателей, мы решили акцентировать внимание на том, что несколько наших новостей были просто шутками.

Медицинский мегавуз на самом деле не открывают в Татарстане, а для иллюстрации нами была использована фотография здания на Декабристов, 2, где находится агентство «Татмедиа».

Памятник идеальному селфи — также новость-розыгрыш. Но не забывайте, что в Казанском кремле есть много интересных локаций и без памятника идеальному селфи. Например, памятник Мусе Джалилю, зодчим Казанского кремля и т.д.

В Набережных Челнах на самом деле не собираются запрещать такси с водителями, а технологию такого такси тестируют на улицах Москвы и Иннополисе.

Также очевидной шуткой является и публикация про запрет длинных пробок в часы-пик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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