В Казани появился памятник идеальному селфи

В Казани установлен новый памятник, посвященный мастерству в создании идеальных селфи. Монумент представляет собой огромную селфи-палку с золотым зеркалом, отражающим Казанский Кремль.

Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что это символ прогресса и символ Казани как города 21 века.

Селфи палка установлена в Казанском Кремле и сделать необычное селфи на ее фоне могут любые люди.

Важно отметить, что инициатором проекта стал Госкомитет по Туризму. Планируется, что новая достопримечательность будет привлекать блогеров со всей России, а они, в свою очередь, через свои блоги увеличат турпоток в Казань. Синергетический эффект от подобного монумента может принести в городскую казну не менее 500 млн рублей новых налогов.