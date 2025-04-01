Новости Казани
· 16+ · Служба новостей

В Казани появился памятник идеальному селфи

В Казани установлен новый памятник, посвященный...

Подписаться на Дзен.канал

В Казани установлен новый памятник, посвященный мастерству в создании идеальных селфи. Монумент представляет собой огромную селфи-палку с золотым зеркалом, отражающим Казанский Кремль.

Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что это символ прогресса и символ Казани как города 21 века.

Селфи палка установлена в Казанском Кремле и сделать необычное селфи на ее фоне могут любые люди.

Важно отметить, что инициатором проекта стал Госкомитет по Туризму. Планируется, что новая достопримечательность будет привлекать блогеров со всей России, а они, в свою очередь, через свои блоги увеличат турпоток в Казань. Синергетический эффект от подобного монумента может принести в городскую казну не менее 500 млн рублей новых налогов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Интересное в Казани

час назад

«Я спросил себя: не стал ли я мёртвым пнём?» Предприниматель из Казани — о выгорании, кризисе и решении остаться

чем убрать плесень на плитке в ванной

Новости Татарстана

день назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

3 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

обучение метанию ножей в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Новости Татарстана

4 часа назад

Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

Новости Татарстана

22 часа назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Новости Казани

20 часов назад

В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа
Новости Татарстана
2 часа назад

В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

В столице Татарстана готовится к открытию уника...

Новости Татарстана

14 минут назад

В Набережных Челнах запретят такси с водителями

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Всё для весёлых и полезных выходных и каникул: где в Казани дети находят друзей и увлечения

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани после застолья умер человек

Новости Казани

час назад

В Казани появился памятник идеальному селфи
В Татарстане был осужден водитель за ДТП, в кот...
Новости Казани
3 часа назад

В Татарстане был осужден водитель за ДТП, в котором погиб его друг

Новости Казани

час назад

В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 и трамваев №1 и 6

Не у нас

час назад

Биохимик назвал секреты долголетия

Не у нас

2 часа назад

Ученые создали нейроинтерфейс для чтения мыслей
Клей для камня: Инструкция по применению
Интересное в Казани
5 дней назад

Клей для камня: Инструкция по применению