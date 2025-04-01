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В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

В столице Татарстана готовится к открытию уника...

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В столице Татарстана готовится к открытию уникальный медицинский мегавуз — «ТатМед». Это учебное заведение обещает стать крупнейшим в России в области медицины и здравоохранения, объединив все медицинские специальности, от общей хирургии до нейробиологии и космической медицины.

Особенность университета в том, что в нем предусмотрена уникальная система обучения: студенты будут проходить практику не только в больницах, но и в виртуальных клиниках на базе искусственного интеллекта.

«Мы прививаем студентам навыки работы с пациентами в разных частях мира, в том числе в условиях экстремальных ситуаций», — рассказывает проректор по инновациям. В учебном процессе будут участвовать роботы, которые моделируют ситуации, начиная от обычных болезней и заканчивая экзотическими недугами, с которыми могут столкнуться космонавты.

Не менее впечатляющим является и кампус, где установлены самые современные медицинские симуляторы, а на крыше — реанимобиль, превращенный в лекторий для студентов. Для преподавания медиков-консультантов наняли лучших специалистов со всего мира, включая профессоров из международных медицинских центров.

Кроме того, в университете «ТатМед» предусмотрены специальные программы для подготовки врачей по лечению заболеваний будущего, включая редкие болезни, генетические аномалии и даже последствия контактов с инопланетянами.

«Это начало новой эры в медицине Татарстана и всей страны», — заявили в администрации университета.

Университет рассчитан на 15 000 студентов, из них 50% мест будут бюджетными. Уже через 5-7 лет первые выпускники придут в медицинские учреждения, где сейчас наблюдается острая нехватка кадров. При этом дефицит врачей в Татарстане по итогам 2024 года составлял 1200 человек. Планируется, что вуз сможет обеспечивать кадрами не только республику, но и регионы ПФО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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