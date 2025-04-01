В Татарстане запретят длинные пробки в часы пик

Правительство Татарстана решило бороться с пробками новыми инновационными методами. Кабмин планирует запретить их существование в часы пик.

Согласно новому закону, с 1 апреля все пробки, превышающие 5 минут, будут считаться нарушением ПДД, штраф будет взыскиваться с водителей, которые образовали затор.

Также планируется ввести штраф за передвижение на автомобиле в одиночку, что будет считаться отягчающим обстоятельством при создании пробки.

Программа направлена на уменьшение количества автомобилей на дороге и улучшение транспортной системы города. Экологи также подсчитали, что эффект от нового законопроекта позитивно будет влиять и на природу Казани.