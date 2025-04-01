В Набережных Челнах запретят такси с водителями
В Набережных Челнах в рамках эксперимента стартует программа, которая в будущем позволит насытить рынок труда новыми кадрами. В сотрудничестве с Яндексом в городе решили за год отказаться от водителей такси и заменить их беспилотными автомобилями.
Подобные авто уже работают в Москве и Иннополисе. Было решено масштабировать проект и выбор пал на Набережные Челны, так как город имеет широкие ровные магистрали и обучать работе на них будет достаточно просто.
«Мы верим в будущее, и беспилотные автомобили должны быть на каждой улице», — заявил мэр города.
Высвободившихся водителей планируют переобучать для работы на городских предприятиях машиностроения, которые остро нуждаются в кадрах.
С 1 апреля в городе уже запущены 100 беспилотных такси, до конца 2025 года планируется увеличить таксопарк беспилотников до 500 машин.
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