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В Набережных Челнах запретят такси с водителями

В сотрудничестве с Яндексом в городе решили за ...

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В Набережных Челнах в рамках эксперимента стартует программа, которая в будущем позволит насытить рынок труда новыми кадрами. В сотрудничестве с Яндексом в городе решили за год отказаться от водителей такси и заменить их беспилотными автомобилями.

Подобные авто уже работают в Москве и Иннополисе. Было решено масштабировать проект и выбор пал на Набережные Челны, так как город имеет широкие ровные магистрали и обучать работе на них будет достаточно просто.

«Мы верим в будущее, и беспилотные автомобили должны быть на каждой улице», — заявил мэр города.

Высвободившихся водителей планируют переобучать для работы на городских предприятиях машиностроения, которые остро нуждаются в кадрах.

С 1 апреля в городе уже запущены 100 беспилотных такси, до конца 2025 года планируется увеличить таксопарк беспилотников до 500 машин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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