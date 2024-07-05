Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце

Глава города Казани Ильсур Метшин призвал местных жителей быть осторожными из-за жары. Мужчина посоветовал людям проводить время на солнце как можно меньше.

Из-за такой погоды Мэр региональной столицы поручил городским службам усилить полив улиц и деревьев, чтобы горожанам стало легче.

Вот только, сегодня 5 июля 2024 года, аномально жаркая погода внесла свои изменения в работу транспорта. На ул. Девятаева оказались поломаны рельсы из-за перегрева. ВС это стало причиной остановки движения некоторых трамваев.

Ранее мы писали о том, что из-за жары 2 трамвая в Казани изменили маршрут. В настоящее время на месте происшествия трудятся аварийные службы предприятия.

При этом, в селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов. А сегодня в Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой.