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· 16+ · Екатерина Елисеева

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов

Прогнозируется, что 4 июля пройдут дожди и грозы

pixabay.com

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Жительница с. Нижние Яки РТ сегодня зафиксировала на термометре 46 градусов тепла.

Прогнозируется, что 4 июля пройдут дожди, грозы, а также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Метеорологи рассказали, что аномальная жара сохраняться минимум до 6 июля 2024 года.

Ранее мы писали о том, что на этой неделе в Татарстане ожидается +37 градусов.

В такую погоду хочется окунуться в водоем, чтобы остудиться, однако перед этим следует знать места, в которые нырять не рекомендуется.

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