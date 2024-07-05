В Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой

Знойная жара в РТ пройдет с градом и грозой. Об этом рассказали синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во второй половине дня и вечером 5 июля 2024 года, на западе региона ожидаются грозы, град и ветер до 22 метров в секунду.

Ночью в Татарстане прогнозируется +16...+21 градуса, а днем потеплеет до +32...+37 градусов.

Ранее мы писали о том, что в селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов. Метеорологи рассказали, что аномальная жара сохраняться минимум до 6 июля 2024 года.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане бойцу специальной военной операции предлагали купить медаль на Wildberries. Боец служил в батальоне «Алга». При этом, 30 июня 2024 года, в зоне спецоперации прошла церемония награждения военных санитаров в группировки Вооруженных сил России «Центр».