Экономика

Повторные проверки локализации электроники: нарушителей уберут из реестра

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мантуров: усиливается постконтроль локализации ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Производителей электроники в России ждут повторные проверки соблюдения требований по локализации, а при вторичном выявлении нарушений компания выбывает из реестра на несколько лет. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил на пленарной сессии форума "Микроэлектроника" в Сириусе, передает ТАСС. Процедура повторных сверок уже начата: на предприятия приходят представители федеральных органов исполнительной власти, отвечающих за это направление, в частности Минпромторга, к работе с формальной стороны подключился Росстандарт.

С предложением о таких мерах Минпромторг уже вышел в правительство, и Мантуров отметил, что их будут поддерживать. По его словам, поддержка должна опираться на реальную локализацию, а соблюдать требования необходимо и в ходе серийного производства. Вице-премьер описал случаи, когда производитель один раз представляет продукцию с составом компонентов, соответствующих реестру, а затем переходит на более дешевые решения, из-за чего под видом российской поставляется продукция с большим количеством компонентов иностранного производства.

Глава Минпромторга Антон Алиханов указал, что много дополнительных возможностей может дать маркировка, поскольку система мониторинга оборота товаров связана с другими информсистемами. Это позволит автоматизировать процессы: проверять не только через выход на производство, но и автоматизированно, приобретались ли компаниями спецхимия, газы и материалы. Если нет, это станет риск-фактором, сигнализирующим о необходимости проведения проверочных мероприятий.

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