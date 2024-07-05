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Из-за жары 2 трамвая в Казани изменили маршрут

В настоящее время на месте происшествия трудятся аварийные службы предприятия

Мэрия Казани

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В Казани из-за аномально жаркой погоды оказались повреждены рельсы в районе ул. Девятаева, 15. Именно по этой причине в городе движение трамваев №2 на время было приостановлено. Трамваи № 1 будут курсировать до остановки Саид-Галеева. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

В настоящее время на месте происшествия трудятся аварийные службы предприятия. Местных жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут следования.

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане бойцу спецоперации предлагали купить медаль на Wildberries. Боец служил в батальоне «Алга». При этом, 30 июня 2024 года, в зоне СВО прошла церемония награждения военных санитаров в группировки ВС РФ «Центр».

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