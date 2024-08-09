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Казань и Ереван свяжет прямой авиарейс с 9 августа

Перелеты назначены на каждую пятницу

Екатерина Елисеева

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Уже с 9 августа 2024 года, авиационная компания «Армянские авиалинии» выполнила первый рейс по маршруту Ереван — Казань — Ереван. Об этом рассказали в аэропорте другого государства.

Перелеты назначены на каждую пятницу. На сайте уже можно приобрести билеты, цена которых на 16 августа 2024 года, составляет приблизительно 16 тыс. рублей в Армению.

Ранее мы писали о том, что Казань находится на 2 месте направлений для путешествий книголюбов. В региональной столице специалисты рекомендуют книголюбам прийти в Национальную библиотеку Татарстана. В учреждении часто проходят самые разные мастер-классы, фестивали и многое другое.

Кроме того, мы говорили, что Казань на 4 месте среди городов России по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тысяч рублей.

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