Казань на 2 месте направлений для путешествий книголюбов

Казань находится на 2 месте в списке российских городов с самыми нестандартными библиотеками. К такому выводу пришли аналитики МТС Travel.

В региональной столице специалисты рекомендуют книголюбам прийти в Национальную библиотеку Татарстана. Помимо этого, в учреждении часто проходят самые разные мастер-классы, фестивали и многое другое.

На 1 месте Выборг, там туристам предлагают прийти в Центральную городскую библиотеку Алвара Аалто.

Кроме того, в ТОП-5 направлений для книголюбителей: Ростов-на-Дону, Калининград и Питер.

Ранее мы писали о том, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе. В среднем в городе отдыхающие останавливаются на 4 ночи.

Также, мы говорили о том, что Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рублей.