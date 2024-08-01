Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам

Казань оказалась на 4 месте в рейтинге городов РФ по уровню заработных плат у менеджеров. В среднем сотрудники получаю около 65 тыс. рублей.

На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рублей. На втором - Санкт-Петербург – 78 тыс. рублей, на 3 месте город Екатеринбург с зарплатой в 70 тыс. рублей.

Вместе с Казанью в рейтинге находятся Краснодар, Красноярск и Новосибирск, пишет Superjob.

По информации сервиса, средний возраст людей, которые устраиваются на работу менеджером по закупкам - 43 года.

Ранее мы писали о том, что прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник». Уже в 10 раз город будет местом скопления велолюбителей. В 2024 году люди смогут участвовать в различных конкурсах и номинациях.